ABD ve Finlandiya dışişleri bakanları teknoloji ve madenlerde iki anlaşma imzaladı

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile teknoloji ve kritik mineraller alanlarında iki anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile ben, ekonomik ve stratejik işbirliğimizi güçlendirecek bir 'Teknoloji Refah Anlaşması' ve bir 'Kritik Madenler Çerçeve Anlaşması' imzaladık. Finlandiya'nın kritik madenler konusunda gösterdiği ortaklık ruhunu ve sürdürülebilir savunma yatırımlarına yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA