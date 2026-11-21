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Rusya bayraklı kargo gemisinin Finlandiya Körfezi'nde insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı, yangın çıkan geminin sürüklenerek Finlandiya kara sularına girdiği bildirildi.

Finlandiya Sınır Muhafız Komutanı Ilja Iljin, ülkede yayın yapan Yle'ye yaptığı açıklamada, Rusya bayraklı "Sparta II" isimli kargo gemisinin, Finlandiya Körfezi'nde 2 İHA'nın saldırısına uğradığını belirterek, saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle geminin sürüklenerek uluslararası sulardan Finlandiya kara sularına girdiği bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmalarının Finlandiya tarafından yürütüldüğünü aktaran Iljin, geminin patlayıcı madde taşıma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Iljin, önceliğin mürettebat olduğunu ifade ederek, bölgede güvenlik tehdidi bulunmadığını vurguladı.

Rus helikopterinin de Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

Finlandiya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da bir Rus helikopterinin, ülke hava sahasını ihlal ettiğine dair şüphelerin olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait bir helikopterin bir süre Finlandiya hava sahasını ihlal etmiş olabileceği aktarıldı.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, hava sahası ihlali şüphesinin, Finlandiya Körfezi'nde hasar gören kargo gemisine yönelik kurtarma veya takip operasyonlarıyla bağlantılı olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA