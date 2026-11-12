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Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Suursaari yakınında Rus savaş gemisine saldırı tespit etti

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Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'ndeki Suursaari Adası yakınlarında Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini doğruladı. Kuvvetler, Finlandiya'ya tehdit olmadığını, önlem olarak körfezin doğusundaki deniz ve hava sahalarının geçici kapatıldığını bildirdi.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Baltık Denizi'nin doğusundaki Finlandiya Körfezi'nde, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit ettiklerini bildirdi.

Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Savunma Kuvvetleri yazılı açıklama ile Finlandiya Körfezi'nde bulunan Suursaari Adası yakınlarında, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini doğruladı.

Finlandiya'ya yönelik tehdit söz konusu olmadığını vurgulayan Savunma Kuvvetleri, önlem olarak Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz ve hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı ve Rusya'ya ait "Buyan-M" sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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