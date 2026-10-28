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İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya, MDM için müzakereye başladı

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İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya, ortak talep ve müşterek tedarik için Çok Taraflı Savunma Mekanizması (MDM) müzakerelerine başladı. MDM maliyetleri düşürecek, savunma sanayisine öngörülebilirlik kazandıracak, NATO kabiliyetlerini geliştirecek; 2027'de faaliyete geçecek.

İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya, savunma alanında ortak talep oluşturmak ve müşterek tedarik yapabilmek amacıyla Çok Taraflı Savunma Mekanizması (MDM) için müzakerelere başladıklarını bildirdi.

4 Avrupa ülkesinin ortak açıklamasında, İngiltere, Hollanda, Finlandiya ve Polonya'nın, daha yakın işbirliği, savunma kapasitesini artırma ve savunma harcamalarındaki artış karşılığında daha fazla değer elde edilmesi amacıyla MDM müzakerelerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, ortak talepleri bir araya getirmek ve müşterek tedariki mümkün kılabilmek amacıyla kurulan mekanizmanın maliyetleri düşüreceği, savunma sanayisine daha fazla öngörülebilirlik kazandıracağı, harcanan para karşılığında daha fazla kazanım elde edilmesinin mümkün kılınacağı ve NATO kabiliyetlerinin de geliştirileceği ifade edildi.

Askeri ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak mekanizma için anlaşma müzakerelerine başlandığı aktarılan açıklamada, MDM'nin 2027'de faaliyete geçeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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