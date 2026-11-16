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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'yi vazgeçilmez NATO müttefiki olarak niteledi

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Brüksel'deki 2026 AB Genişleme Forumu'nda Türkiye'yi Avrupa güvenliğinin önemli aktörü ve vazgeçilmez NATO müttefiki olarak niteledi. Stubb, çıkarların örtüştüğü alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın geleceği, genişleme ve ortak ülkelerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkilerin açıkça ele alınması gerektiğini vurgulayan Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız." dedi.

Stubb, "Evet, zaman zaman değerler konusunda farklılaşıyoruz ancak çoğu zaman çıkarlarımız örtüşüyor. Çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda işbirliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB adaylık sürecine de değinen Stubb, Aralık 1999'daki Helsinki Zirvesi'nin Birliğin bugüne kadar yürüttüğü en büyük genişleme sürecini başlattığını belirtti.

Stubb, zirvede 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez adaylık statüsü verildiğini hatırlattı.

Helsinki'de alınan kararların Avrupa'yı dönüştürdüğünü söyleyen Stubb, bu kararların demokrasi, refah ve güvenlik alanını genişlettiğini ve Avrupa'yı güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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