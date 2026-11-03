Finlandiya “belki burada bulursun” uygulaması nedir? Finlandiya bekarlar için ücretsiz tatil başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

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Finlandiya'nın bekârlara yönelik başlattığı ücretsiz tatil kampanyası, sosyal medyada ilgi çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların başvurabileceği organizasyon kapsamında seçilecek kişilere dört günlük Finlandiya seyahati sunulacak. Uçak bileti, konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağı kampanyanın ardından başvuru şartları, tarihleri ve katılım süreci araştırılmaya başladı. Peki, Finlandiya'nın “Belki burada bulursun” uygulaması nedir, ücretsiz tatil başvurusu nasıl yapılır? Detaylar...

FİNLANDİYA “BELKİ BURADA BULURSUN” UYGULAMASI NEDİR?

Sosyal medyada “Belki burada bulursun” adıyla gündeme gelen uygulama, Finlandiya'nın bekârları bir araya getirmeyi ve ülkenin gastronomi turizmini tanıtmayı amaçlayan Finnish Dinner Date kampanyasıdır.

Finlandiya'nın resmî turizm kuruluşu Visit Finland tarafından düzenlenen organizasyonda, dünyanın farklı ülkelerinden seçilecek 16 bekâr kişi dört günlük ücretsiz seyahate davet edilecek. Katılımcılar Helsinki veya Tampere'de ağırlanacak ve Finlandiyalı bekârların da katılacağı özel grup yemeklerinde bir araya gelecek.

Kampanyanın temel amacı yalnızca romantik eşleşme sağlamak değil, Finlandiya'nın yemek kültürünü, yerel lezzetlerini ve turizm olanaklarını uluslararası ziyaretçilere tanıtmak. Organizasyon kapsamında katılımcılara uçak bileti, konaklama, yemek ve programdaki etkinlikler ücretsiz sunulacak.

FİNLANDİYA ÜCRETSİZ TATİL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Finnish Dinner Date kampanyasına dünyanın farklı ülkelerinden başvuru yapılabiliyor. Türkiye'de yaşayan bekârlar da organizasyona katılmak için başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru için öne çıkan koşullar şöyle:

18 yaşını doldurmuş olmak.

Bekâr olmak.

Finlandiya vatandaşı veya Finlandiya'da ikamet eden biri olmamak.

Başvuruyu bireysel olarak gerçekleştirmek.

İngilizce kısa bir tanıtım videosu hazırlamak.

Videoyu belirtilen sosyal medya platformlarından birinde paylaşmak.

Visit Finland'ın resmî internet sitesindeki başvuru formunu doldurmak.

Başvurular arasından seçilecek kişiler, hazırladıkları videoların yaratıcılığı, özgünlüğü ve samimiyeti dikkate alınarak belirlenecek.

FİNLANDİYA ÜCRETSİZ TATİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Finlandiya'nın ücretsiz tatil kampanyasına başvurmak isteyen adayların iki aşamalı işlemi tamamlaması gerekiyor. İlk olarak İngilizce bir video hazırlanması, ardından resmî internet sitesindeki başvuru formunun gönderilmesi isteniyor.

1. İNGİLİZCE TANITIM VİDEOSU HAZIRLAYIN

Başvuru yapmak isteyen adaylardan İngilizce olarak şu soruyu yanıtlamaları isteniyor:

“What would you serve on a dinner date, and why?”

Türkçesiyle, “Bir akşam yemeği buluşmasında ne ikram ederdiniz ve neden?” sorusuna yanıt verilen kısa bir video hazırlanması gerekiyor.

Hazırlanan video Instagram, TikTok veya YouTube platformlarından birinde paylaşılmalı. Paylaşımda #FinnishDinnerDate etiketi kullanılmalı ve Visit Finland'ın ilgili resmî hesabı etiketlenmeli.

Instagram: @ourfinland

TikTok: @visitfinland.com

YouTube: @VisitFinland

Instagram ve TikTok üzerinden başvuru yapacak adayların hesaplarının herkese açık olması gerekiyor. Videosunu herkese açık paylaşmak istemeyenler ise YouTube'a liste dışı (Unlisted) olarak yükledikleri videonun bağlantısını kullanabiliyor.

2. RESMÎ BAŞVURU FORMUNU DOLDURUN

Video paylaşımının ardından Visit Finland'ın resmî başvuru sayfasına girilmesi gerekiyor. Çevrim içi formdaki bilgilerin tamamlanması ve hazırlanan videonun bağlantısının ilgili alana eklenmesiyle başvuru süreci tamamlanıyor.

Resmî başvuru adresi: https://www.visitfinland.com/en/have-some-finnish/apply-dinner-date/

Yalnızca sosyal medyada video paylaşmak başvuru için yeterli değil. Adayların internet sitesindeki formu da göndermesi gerekiyor.

FİNLANDİYA ÜCRETSİZ TATİL NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Finnish Dinner Date kapsamında seçilecek 16 kişi, sekizer kişilik iki gruba ayrılacak. Gruplardan biri Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, diğeri ise göller bölgesinde bulunan Tampere'de ağırlanacak.

Dört günlük seyahat programları 9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar seyahat boyunca Finlandiya'nın yerel yemeklerini tanıyacak, kültürel etkinliklere katılacak ve bölgenin turistik noktalarını keşfedecek.

Organizasyonun öne çıkan etkinliği ise Finlandiyalı bekârların da katılacağı özel grup akşam yemekleri olacak. Her grupta sekiz uluslararası katılımcının yanı sıra iki Finlandiyalı bekâr yer alacak.

Katılımcılar Helsinki veya Tampere seçeneklerinden hangisine gideceklerini kendileri belirleyemeyecek. Seyahat edilecek şehir, seçim ve katılım onayının ardından açıklanacak.

FİNLANDİYA ÜCRETSİZ TATİLDE HANGİ MASRAFLAR KARŞILANACAK?

Kampanyada seçilen 16 kişinin dört günlük seyahat programındaki temel masrafları organizasyon tarafından karşılanacak.

Ücretsiz tatil kapsamında sunulacak imkânlar şöyle:

Finlandiya'ya gidiş ve dönüş uçak bileti

Konaklama

Program kapsamındaki yemekler

Organize edilen etkinlikler ve aktiviteler

Finlandiya'nın yerel kültürünü ve gastronomisini tanıma fırsatı

Katılımcıların program dışında yapacakları kişisel harcamalar ise ücretsiz tatil kapsamına girmeyebilir. Ayrıca seyahat için gerekli pasaport ve vize işlemlerinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Finlandiya seyahati için geçerli Schengen vizesi şartlarını da dikkate alması gerekiyor.

FİNLANDİYA ÜCRETSİZ TATİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Finnish Dinner Date kampanyası için başvurular 10 Kasım 2026 Salı günü saat 11.59'da Finlandiya saatiyle sona erecek. Türkiye ile Finlandiya arasındaki saat farkı nedeniyle bu süre Türkiye saatiyle 12.59'a karşılık geliyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilen 16 kişinin 1 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Kazanan adaylarla bireysel olarak iletişime geçilecek. Sonuçlar ayrıca Visit Finland'ın Instagram ve TikTok hesaplarından duyurulacak.