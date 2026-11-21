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Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine giden bir yük gemisinin Finlandiya açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi. Finlandiya Savunma Kuvvetleri, bölgedeki denizcilik ve havacılık faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine seyreden bir yük gemisi, Finlandiya Körfezi açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Rusya'nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, saldırının Rusya kıyılarından yaklaşık 3 deniz mili uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Drozdenko, gemide meydana gelen hasarın değerlendirildiğini bildirirken, "Mürettebattan yapılan açıklamaya göre tahliye faaliyetlerine gerek duyulmadı. Gemideki durum kontrol altında. Mürettebat gerekli çalışmaları yürütüyor ve yolculuğa yeniden başlamayı planlıyor" dedi.

Kaliningrad Bölge Valisi Aleksey Besprozvannykh ise ilk incelemelere göre saldırıda 2 İHA kullanıldığının tespit edildiğini kaydederken, olayın bölgedeki tedarik faaliyetleri açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Bölgede denizcilik ve havacılık faaliyetlerine geçici kısıtlama

Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, geminin Finlandiya kıyılarına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Rusya'ya ait Gogland Adası yakınlarında saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda hasar gören ve yangın çıkan geminin daha sonra Finlandiya karasularına sürüklendiği aktarıldı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, sivillerin korunması ve gerektiğinde İHA'lara müdahale edilebilmesi amacıyla bölgede denizcilik ve havacılık faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Helsinki yönetiminin olay hakkında müttefiklerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın komşu bölgelere yayıldığına işaret ederek, "Yetkililer, Finlandiya Körfezi'nde Rusya'ya ait bir ticari geminin İHA saldırısına uğradığı olayla ilgileniyor. Ukrayna, saldırgana karşı savaşma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Sınır Güvenliği güçlerinden yapılan açıklamada ise olayın çevredeki deniz trafiği açısından herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtilerek, muhtemel kurtarma operasyonlarına yönelik hazırlıkların ülkedeki diğer yetkililer ve uluslararası aktörlerle işbirliği içinde sürdürüldüğü bildirildi.

Estonya: "Rusya'ya ait yük gemisinde patlamalar meydana geldiğine ilişkin bilgi aldık"

Estonya polisi ve Sınır Güvenliği güçlerinden yapılan ortak açıklamada ise Rusya'ya ait "Sparta II" adlı yük gemisinde yangın çıktığına ilişkin bilgi alındığı belirtildi. İlk incelemelerin gemide patlamalar meydana geldiğine işaret ettiği aktarıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Finlandiya'ya yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. Kristersson, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı