Tan, geçen yılki bütçe görüşmelerinden bu yana Fidan'ın kendisine yönelttikleri bazı eleştirileri dikkate aldığını gözlemlediğini belirterek "Sayın Bakanın adının bu yıl iç siyasetin geleceğine dair spekülasyonlarla değil, daha ziyade asli vazifesindeki söylem ve eylemleriyle anıldığını gözlemledik" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nda meslek adabına uymayan davranışlarla ilgili bazı incelemelerin başlatılmasını olumlu bulduğunu ifade eden Tan, meslek dışı büyükelçi atamalarını eleştirdi. Büyükelçiliğin bir mülki amirlik görevi olduğunu belirten Tan, "Mülkiye teşkilatına mensup olmayan bir kişiyi dışarıdan kaymakam veya vali olarak atamak ne kadar abes ise gereken donanımı haiz olmayan birisini büyükelçi atamak da bir o kadar abestir" diye konuştu.

"TARİHİMİZDEKİ EN SKANDAL MESLEK DIŞI ATAMA"

Tan, Finlandiya Büyükelçiliği görevine getirilen Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın atanmasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Bugün ise tarihimizdeki en skandal meslek dışı atamadan bahsedeceğim. Bu kişi, 6 Eylül günü Finlandiya nezdinde Türkiye Büyükelçisi tayin edilen Ayşe Hilal Sayan Koytak'tır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile tahammül edemediği ve karışan kim varsa cezalandırılmasını istediği fon skandalının göbeğindeki Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşinden bahsediyorum. Ayşe Hilal Sayan Koytak, bu korkunç skandalın patlamasından yalnızca 9 gün önce adeta yangından kaçırılır gibi Helsinki'ye gönderilmiş."

Koytak'ın daha önce de Bahreyn'e büyükelçi olarak gönderildiğini belirten Tan, Finlandiya'ya atanmasının tesadüf olmadığını düşündüğünü iddia etti. Tan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı'nı, tutuklandığı 23 Eylül gününe kadar Tera Yatırım Menkul Değerler'in sahibi Emre Tezmen'in yürüttüğünü söyledi. Basında Tezmen'in Finlandiya'da Sampo Rosenlew adlı bir şirket satın aldığı ve bu şirkete milyarlarca lira değerinde sermaye aktardığı yönünde haberler bulunduğunu aktaran Tan, Tezmen hakkında kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Tan, Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki muhtemel bağlantılara ilişkin değerlendirmelerin daha önce de gündeme getirildiğini belirterek, Fidan'a"Ben onlardan farklı olarak bu şahsın derhal Helsinki Büyükelçiliği görevinden azlini burada sizden talep ediyorum. Yetki elinizdedir; bir bakan olarak bunu kullanın ve lütfen gereğini yapın. Aksi halde sizin üzerinizde de bu fon skandalına dair şüpheler oluşacaktır" dedi.

"BAKANLIK İÇİNDE MİT OFİSİ KURDUĞUNUZU DUYUYORUZ"

Tan, Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminden tanıdığı bazı isimleri Dışişleri Bakanlığı'nda daire başkanlığı ve genel müdürlük gibi görevlere getirmesini de eleştirdi. MİT ile Dışişleri Bakanlığı'nın farklı kurumsal kültürlere sahip olduğunu vurgulayan Tan, şöyle konuştu:

"Milli İstihbarat Teşkilatımız ulusal güvenliğimiz için hayati çalışmalar yapan güzide bir kurumumuzdur. Dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamında olduğu üzere istihbarat mensupları ve diplomatlar özellikle yurt dışı tayinlerde ortak mesai yaparlar. Bununla birlikte MİT ayrı, Dışişleri Bakanlığı ayrıdır. İki teşkilatın da birbirinden farklı kurumsal kültürleri mevcuttur.

"Dışişleri Bakanlığı bünyesinde MİT kökenli bürokratların görevlendirilmesinin yanı sıra bir MİT ofisi kurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını" ifade eden Tan, "Böyle bir ihtiyaç neden hasıl oldu? Lütfen bunu açıklayın. MİT içerisinde bir Dışişleri Bakanlığı dairesi kurmak ne kadar mantıksızsa bunu da aynı ölçüde mantıksız buluyorum. Şayet bu iddia doğruysa size soruyorum: Dışişleri Bakanlığı binasında görev yapmakta olan MİT mensuplarının vazifesi nedir? Bakanlık çalışanlarının gündelik hayatlarını izlemek, onları kiminle nerede görüştüklerini takip etmek veya sosyal medya paylaşımlarını incelemek mi" diye sordu.

Dışişleri Bakanlığı'nın kendi personelinin görev ahlakına ve devlete bağlılığına güvendiğini belirten Tan, MİT yapılanmasına ilişkin iddiaların doğru olması halinde bu yapının kaldırılmasını istedi.

"ÜST DÜZEY DİPLOMATLAR BİLE SİZE ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

Tan, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatların yetişme usulünün ve kurumsal kültürün de zayıfladığını savundu. Kendisinin görev yaptığı dönemde usta-çırak ilişkisiyle yetişen diplomatların kıdemsiz memurlardan bakanlara kadar yöneticilere ulaşabildiğini anlatan Tan, bugün üst düzey diplomatların dahi Fidan'a ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Fidan'ın yakın çalışma ekibindeki bazı isimleri büyükelçilik görevlerine getirmesini de eleştiren Tan, eski Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Şam'da verdiği bir konferansta yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

25 Ağustos 2026 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere atıfta bulunan Tan, Yılmaz'ın konferansta Cumhuriyet'in ilanından sonra bazı değerlerin kaybedildiğini ve bu değerlerin Şam'da yaşadığını ileri sürdüğünü, Cumhuriyet rejiminin tarikatları kapatmasını eleştirdiğini aktardı. Yılmaz'ın 9 Mart 1971'de darbe yapmayı planlayan subayları Suriye'deki Baas Partisi rejimine benzettiğini belirten Tan, bu açıklamaları eleştirdi.

Tan, Yılmaz'ın sözlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan'ın Ankara'daki büyükelçisi herhangi bir konuşmasında kendi subaylarını, onlar ne yapmış olurlarsa olsun, kötüler mi? Yahut aynı Yunan büyükelçi Kıbrıs Barış Harekatı'nın başkahramanlarından birini Nuh'un yaptığı gibi Sednaya Hapishanesi'nde sivillere türlü işkenceler yapmış Baasçılarla eş değer tutsa ona nasıl bir muameleyi reva görürdünüz? Muhtemelen kendisini bakanlığa çağırıp ciddi bir açıklama isterdiniz."

Tan, Yılmaz'ın büyükelçilik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için Fidan'ın kendisini uyarması gerektiğini belirterek, "Kendisi akademik konferanslar vermeye bu kadar meraklıysa bence onu büyükelçilik görevinde harcamayın" dedi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PERSONEL PLANLAMASI SARAY'A VERİLMİŞ"

Tan, Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na sürekli Saray'dan atama yapılmasını da eleştirdi. Bakanlığın kendi personelinin görev ve kariyer planlamasının bakanlık dışındaki odaklara bırakıldığını savunan Tan, "Gönül ister ki bakanlık koltuğunda oturan kişi olarak bakanlığınıza dair nihai kararları yalnız siz alasınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı danışmanlarının dış politikaya müdahil olmasını da eleştiren Tan, bu girişimlerin diplomatik gerilimlere yol açabildiğini söyledi.

Azerbaycan ile yaşanan gerginliği örnek gösteren Tan, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın sosyal medya üzerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik açıklamalarını eleştirdi. Tan, Dışişleri Bakanı Fidan'a seslenerek, "Koca Türkiye'nin dış politikası sosyal medyada Erdoğan adına racon kesenlerin veya bir iki radikal İslamcı gazetenin yaygarası altında şekillendirilemez. Bu zatın görevden alınmış olması da yaşanan rezaleti örtmeye yetmez. Böyle girişimler Dışişleri Bakanı sıfatıyla şahsınızı ve makamınızı çiğnemektir. Lütfen böyle hadsizliklere artık mahal vermeyin ve bir daha lütfen kendinizi çiğnetmeyin" diye konuştu.