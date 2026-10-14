Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yarın KuPS Kuopio deplasmanında 3 puan arıyor

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında 158. maçına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 19.45'te Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara yönetecek. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

Avrupa'da 158. randevu

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki deneyimli temsilcilerinden Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 158. maçına çıkacak. Bordo-mavili ekip, geride kalan 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 213 gol gördü.

Avrupa'daki en farklı galibiyet Vllaznia'ya karşı

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında elde etti. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı mücadeleyi 6-0 kazandı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini ise İspanyol devi Barcelona karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nın ilk tur rövanş maçında rakibine 7-2 mağlup oldu.

Avrupa'nın golcüsü Hami Mandıralı

Bordo-mavili takımın Avrupa kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu, kulübün unutulmaz isimlerinden Hami Mandıralı oldu. Efsane futbolcu, Avrupa arenasında kaydettiği 23 golle Trabzonspor'un bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor.

Finlandiya ekipleriyle ikinci kez karşılaşacak

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ikinci kez bir Finlandiya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 1992-1993 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nın ilk turunda TPS Turku ile eşleşti. İlk maçı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, rövanşta 2-2 berabere kalarak toplamda 4-2'lik skorla tur atladı. Trabzonspor, KuPS Kuopio maçıyla birlikte Finlandiya takımlarına karşı ikinci sınavını verecek.

Eksikler teknik heyetin planlarını etkiliyor

KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da önemli eksikler bulunuyor. Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Chibuike Nwaiwu kart cezaları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Malinovskyi'nin diz ameliyatı, Okay Yokuşlu'nun ise kıkırdak hasarı nedeniyle kadroda yer alamayacağı belirtildi. Onuralp Çevikkan da tedavisi sürüyor.

Süper Lig'de oynama izinleri bulunmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin ise Avrupa maçında kadroda olması bekleniyor.

Hedef Avrupa'ya 3 puanla başlamak

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında alacağı galibiyetle UEFA Konferans Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak hem Avrupa arenasında avantaj elde etmek hem de sezonun devamı için moral kazanmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı