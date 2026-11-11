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Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'daki COP31'de çok sayıda lider ve yetkiliyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü. Fidan, Katar Emiri, Libya ve Mali başbakanları, BM Genel Sekreteri ve Ukrayna ile Suriye dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) marjında temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında görüşmeler yaptı.

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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