Kremlin Danışmanı, Zelenskiy'nin müzakere için Moskova'ya gelebileceğini açıkladı

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MOSKOVA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dilerse müzakereler için Moskova'yı ziyaret edebileceğini belirterek, bu çerçevede güvenlik de dahil olmak üzere gerekli tüm koşulların sağlanacağını söyledi.

Uşakov salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus devlet kanalı Vesti'ye açıklamalarda bulundu. Uşakov'a göre, Stubb ve Store, Zelenskiy'nin Putin'le doğrudan görüşme isteğini iletti.

Uşakov, "Sayın Devlet Başkanımız, Zelenskiy'nin doğrudan görüşmelerde bulunmayı gerçekten istemesi halinde Moskova'ya gelmesi gerektiğini yineleyerek, güvenlik de dahil olmak üzere gerekli tüm koşulların sağlanacağını belirtmiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua