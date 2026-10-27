Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Stubb ile Kasım'daki üçlü toplantıyı ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Stubb ile Kasım'daki üçlü toplantıyı ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi ve Kasım ayında ABD-Rusya-Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü toplantı hazırlıkları ele alındı; Zelenskiy, Stubb'dan Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la telefonda görüştüğünü belirtti.
Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü anımsatan Zelenskiy, bu görüşme hakkında Stubb'dan bilgi aldığını aktardı.
Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Kasım ayında (ABD-Rusya-Ukrayna arasında) yapılması planlanan üçlü toplantı için hazırlıklar ele alındı." ifadesini kullandı.