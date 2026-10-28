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Zelenskiy, Finlandiya ve Norveç liderleriyle kasım görüşmesi hazırlıklarını görüştü

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Zelenskiy, Finlandiya ve Norveç liderleriyle kasım görüşmesi hazırlıklarını görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Görüşmede kasımda Ukrayna, ABD ve Rusya ekipleri arasında planlanan üçlü görüşmenin hazırlıkları ele alındı.

KİEV, 28 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Stubb ve Store daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Zelenskiy salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Stubb ve Gahr, enerji ve altyapımız konusunda gerçek anlamda gerilimi düşürecek adımların gerekli olduğunu net şekilde Putin'e iletti" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kasım ayında Ukrayna, ABD ve Rusya'dan ekipler arasında yapılması planlanan üçlü görüşmeye yönelik hazırlıkları ve Avrupalı ortakları ile diplomasi, savunma ve ortak güvenlik konularında yapılacak olası işbirliği formatlarını ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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