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Finlandiya'nın Seinäjoki kentinde nadir görülen kırmızı kuzey ışıkları görüntülendi

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Finlandiya'nın Seinäjoki kentinde nadir görülen kırmızı kuzey ışıkları görüntülendi Haber Videosunu İzle
Finlandiya'nın Seinäjoki kentinde nadir görülen kırmızı kuzey ışıkları görüntülendi
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Güneşten gelen yüklü parçacıkların atmosferdeki oksijen ve azot gazlarıyla çarpışmasıyla oluşan kuzey ışıkları, Finlandiya'nın Seinäjoki kentinde görüldü. Kentte nadir görülen kırmızı aurora da görüntülenirken, yöre halkı olaya Fincede 'Tilki ateşi' adını veriyor.

FİNLANDİYA'da güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferindeki oksijen ve azot gazlarıyla çarpışması sonucu oluşan kuzey ışıkları (Aurora Borealis), Finlandiya'nın Seinajoki kentinde görüldü.

Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan ülkelerde yılın belli zamanlarında görülen kuzey ışıkları, bu kez Finlandiya'nın iç kesimlerinde yer alan, Güney Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Seinajoki kentinde görüldü. Kuzey ışıklarının güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferindeki oksijen ve azot gazlarıyla çarpışması sonucu oluştuğu biliniyor. Güneşten gelen yüklü parçacıkların oksijen ve azot moleküllerine çarpmasıyla nadir görülen kırmızı aurora da Seinajoki kentinde görüntülendi.

'TİLKİ ATEŞİ'

Kuzey ışıklarına yöre halkı Fincede 'Revontulet', yani 'Tilki ateşi' adını veriyor. Yöre halkının inanışına göre, tilki kürkü bir nesneye temas ettiğinde ısı üretmeyen ışık olayına neden oluyor. Laponya'da koşan tilkilerin yan taraflarının ağaçlara çarpması veya kuyruklarının kara değmesi sonucu kuzey ışıklarının oluştuğu söyleniyor. Finlandiya'da eylül ve nisan ayları arasında görülen kuzey ışıkları için Türkiye'den de binlerce turist bölgeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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