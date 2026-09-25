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NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı

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NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
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Rusya kaynaklı hava hareketliliği nedeniyle Avrupa'nın doğu kanadında alarm sürerken, NATO'nun Baltık semalarındaki devriye faaliyetlerinde Türk F-16'ları bir kez daha göreve çıktı. Estonya'daki Amari Hava Üssü'nden havalanan Türk savaş uçakları, İtalya, Finlandiya ve İsveç jetleriyle birlikte uluslararası hava sahasında tespit edilen Rus askeri uçaklarının takibine katıldı.

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesinde birden fazla Rus askeri uçağı tespit edildi. Bunun üzerine NATO ve müttefik ülkelere ait Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) unsurları havalanarak Rus uçaklarını teşhis etmek üzere harekete geçti.

ESTONYA'DA KONUŞLU TÜRK F-16'LARI HAVALANDI

Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde NATO'nun hava savunma görevi kapsamında konuşlu bulunan Türk F-16'ları da alarm üzerine havalandı. Türk savaş uçaklarına, Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde görev yapan İtalyan Eurofighter savaş uçakları eşlik etti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ İLK KEZ ORTAK GÖREVDE

Operasyonda Finlandiya'ya ait F-18'ler ile İsveç'e ait JAS Gripen savaş uçakları da görev aldı. Finlandiya Hava Harekat Merkezi'nin liderliğinde yürütülen görev, Finlandiya ve İsveç hava kuvvetlerinin ilk ortak operasyonel kimlik tespiti görevi oldu. Finlandiya Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının Finlandiya Körfezi üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait Tu-134 nakliye uçağı ile MiG-31 ve Su-30 savaş uçaklarından oluşan grubu tespit ettiğini açıkladı.

BALTIK SEMALARINDA TÜRK F-16'LARI

Türk Hava Kuvvetlerinin Baltıklar'daki varlığı daha önce de NATO'nun açıklamalarında yer almıştı. Türkiye'nin bölgede konuşlandırdığı F-16'lar, NATO'nun doğu kanadındaki hava savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinde görev yapıyor. Türk savaş uçakları, daha önce Letonya'daki NATO görevleri sırasında da faaliyet göstermiş ve ittifak tarafından görev performansları nedeniyle övgü almıştı.

NATO'DAN OPERASYON MESAJI

NATO Hava Komutanlığı, operasyonu Finlandiya ve İsveç açısından bir ilk olarak duyurdu. Açıklamada, çok sayıda Rus askeri uçağının tespit edilmesinin ardından NATO ve ulusal QRA unsurlarının harekete geçirildiği belirtildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Baltık Denizi hiçbir zaman şu anki kadar savunmasız olmamıştı ancak hiçbir zaman şu an olduğu kadar da iyi korunmamıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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