A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampına Ankara'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampına Ankara'da başladı. Milliler, 27-29 Kasım'da İtalya, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla düzenlenecek dörtlü turnuvanın ardından şampiyona için Antalya'ya gidecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'da kampa girdi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milli takımın turnuva öncesi son kampı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başladı.
Milliler, kamp programı kapsamında İtalya, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek dörtlü turnuvada mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ardından şampiyonaya katılmak üzere Antalya'ya gidecek.
Milli takım, Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın 3-7 Aralık tarihlerindeki Türkiye ayağında C Grubu'nda Yunanistan, Danimarka ve İspanya ile karşılaşacak.