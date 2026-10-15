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Kups Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Kups Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Finlandiya'nın Tampere şehrinde yer alan Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.

Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekibin deplasmanda vereceği bu önemli sınavı kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmayı televizyon kanallarının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de naklen takip edebilecekler.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

STADYUM: Tammelan Stadion (Tampere)

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

KUPS TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ederken temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve Tammelan Stadion ev sahipliği yapacak.

Mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler maçı televizyondan şifresiz olarak izleyebilecekleri gibi yayıncı kuruluşun güncel platform frekansları ve dijital kanalları üzerinden de canlı olarak takip edebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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