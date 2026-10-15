Kups Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Finlandiya'nın Tampere şehrinde yer alan Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.
Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekibin deplasmanda vereceği bu önemli sınavı kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmayı televizyon kanallarının yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de naklen takip edebilecekler.
KUPS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
STADYUM: Tammelan Stadion (Tampere)
YAYIN KANALI: TRT 1
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
KUPS TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ederken temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak ve Tammelan Stadion ev sahipliği yapacak.
Mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler maçı televizyondan şifresiz olarak izleyebilecekleri gibi yayıncı kuruluşun güncel platform frekansları ve dijital kanalları üzerinden de canlı olarak takip edebilirler.