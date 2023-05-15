Fethiye Haberleri - Fethiye Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Muğla ›› Fethiye Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Fethiye Haberleri

Fethiye haber, Fethiye son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Fethiye Yerel Seçim Sonuçları 2019 Fethiye Genel Seçim Sonuçları 2018 Fethiye Genel Seçim Sonuçları 2015
Fethiyeli Ressamlardan Sergi

Fethiyeli Ressamlardan Sergi

Fethiye - Dün 13:42
Fethiyespor 4'te 4 peşinde

Fethiyespor 4'te 4 peşinde

Fethiye - Dün 11:52
Fethiyespor 4'te 4 peşinde

Fethiyespor 4'te 4 peşinde

Fethiye - Dün 11:51
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Fethiye - Dün 11:07
Muğla'da oy kullanan seçmenler dinlenmek için sahilleri tercih etti

Muğla'da oy kullanan seçmenler dinlenmek için sahilleri tercih etti

Fethiye - 14.05.2023
Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

Başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi

Fethiye - 13.05.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin metre kanalizasyon hattı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin metre kanalizasyon hattı yaptı

Fethiye - 13.05.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı

Fethiye - 13.05.2023
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Fethiye - 13.05.2023
Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

Fethiye - 12.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla'daki seçim programına telefonla bağlandı Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla'daki seçim programına telefonla bağlandı Açıklaması

Fethiye - 12.05.2023
Muğla, 5 yılda 80 bin yeni seçmen kazandı

Muğla, 5 yılda 80 bin yeni seçmen kazandı

Fethiye - 12.05.2023
Kontrolden çıkan kamyonet, motosiklete böyle çarptı

Kontrolden çıkan kamyonet, motosiklete böyle çarptı

Fethiye - 11.05.2023
Muğla'da İçme Suyu İmalat ve Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Muğla'da İçme Suyu İmalat ve Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Fethiye - 11.05.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Fethiye - 11.05.2023
Kontrolden çıkan kamyonet, motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet, motosiklete çarptı: 2 yaralı

Fethiye - 11.05.2023
Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Fethiye - 11.05.2023
Fethiye'deki Tarım Fuarı açılışında gerginlik

Fethiye'deki Tarım Fuarı açılışında gerginlik

Fethiye - 11.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"

Fethiye - 11.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"

Fethiye - 11.05.2023
Fethiye'deki Tarım Fuarı açılışında gerginlik

Fethiye'deki Tarım Fuarı açılışında gerginlik

Fethiye - 11.05.2023
AK PARTİ'Lİ YILDIRIM BU MİLLET KİME OY VERECEĞİNİ İYİ BİLİR

AK PARTİ'Lİ YILDIRIM BU MİLLET KİME OY VERECEĞİNİ İYİ BİLİR

Fethiye - 10.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da konuştu

Fethiye - 10.05.2023
Binali Yıldırım: 'Bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir'

Binali Yıldırım: 'Bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir'

Fethiye - 10.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da konuştu Açıklaması

Fethiye - 10.05.2023
Marmaris yağlı güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Marmaris yağlı güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Fethiye - 10.05.2023
Marmaris yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Ali Gürbüz oldu

Marmaris yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Ali Gürbüz oldu

Fethiye - 10.05.2023
Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Fethiye - 09.05.2023
Muğla'nın Dalaman Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Dalaman Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Fethiye - 09.05.2023
Fethiye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye kaç şiddetinde deprem oldu?

Fethiye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye kaç şiddetinde deprem oldu?

Fethiye - 09.05.2023
BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİ CİNAYETİNDE YENİ İDDİA; 'ŞÜPHELİNİN BACAĞI PROTEZLİYMİŞ, O YÜKSEKLİKTEN ATLAYAMAZ'

BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİ CİNAYETİNDE YENİ İDDİA; 'ŞÜPHELİNİN BACAĞI PROTEZLİYMİŞ, O YÜKSEKLİKTEN ATLAYAMAZ'

Fethiye - 09.05.2023
Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin öldürülmesi davası Anayasa Mahkemesi'nde

Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin öldürülmesi davası Anayasa Mahkemesi'nde

Fethiye - 09.05.2023
Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin cinayeti 6. yıl dönümünde anıldı

Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin cinayeti 6. yıl dönümünde anıldı

Fethiye - 09.05.2023
SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Fethiye - 08.05.2023
Muğla'da Seydikemer Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Muğla'da Seydikemer Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Fethiye - 08.05.2023
Seydikemer'e yaptırılan devlet hastanesi hasta kabulüne başladı

Seydikemer'e yaptırılan devlet hastanesi hasta kabulüne başladı

Fethiye - 08.05.2023
Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başlandı

Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başlandı

Fethiye - 08.05.2023
Çağdaş Bodrum Spor TBL Şampiyonu Oldu

Çağdaş Bodrum Spor TBL Şampiyonu Oldu

Fethiye - 08.05.2023
Çağdaş Bodrum Spor, TBL'de Şampiyonluğu Garantiledi

Çağdaş Bodrum Spor, TBL'de Şampiyonluğu Garantiledi

Fethiye - 08.05.2023
Fethiyespor Son 3 Maçta 18 Gol Atarak Yükselişe Geçti

Fethiyespor Son 3 Maçta 18 Gol Atarak Yükselişe Geçti

Fethiye - 08.05.2023
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim çalışmalarına destek veriyor

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim çalışmalarına destek veriyor

Fethiye - 08.05.2023
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasına destek veriyor

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasına destek veriyor

Fethiye - 08.05.2023
Fethiyespor Son 3 Maçta 18 Gol Atarak Yükselişe Geçti

Fethiyespor Son 3 Maçta 18 Gol Atarak Yükselişe Geçti

Fethiye - 08.05.2023
Hava sporlarında 2023 yılı sezon yarışmaları 'Orkut Baysal' anısına düzenlenecek

Hava sporlarında 2023 yılı sezon yarışmaları "Orkut Baysal" anısına düzenlenecek

Fethiye - 07.05.2023
Seydikemer'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Seydikemer'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Fethiye - 06.05.2023
Muğla'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Fethiye - 06.05.2023
Lüks yatlar Göcek'te görücüye çıktı

Lüks yatlar Göcek'te görücüye çıktı

Fethiye - 06.05.2023
Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Fethiye - 06.05.2023
Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Fethiyespor, Weecoins Kırklarelispor'a konuk olacak

Fethiye - 06.05.2023
Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 1 zanlı daha tutuklandı

Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 1 zanlı daha tutuklandı

Fethiye - 05.05.2023

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Muğla ili Fethiye ilçesi sayfası ile Muğla ili Fethiye ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Muğla ili Fethiye ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Muğla ili Fethiye ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title