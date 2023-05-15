Fethiye Haberleri - Fethiye Haber - Haberler

Muğla'da oy kullanan seçmenler dinlenmek için sahilleri tercih etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin metre kanalizasyon hattı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı

Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"

Binali Yıldırım: 'Bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir'

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Fethiye'deki 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 1 zanlı daha tutuklandı

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