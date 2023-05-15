Fethiye Haberleri - Fethiye Haber - Haberler

Fethiye Haberleri
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla'daki seçim programına telefonla bağlandı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Bu seçim işgalcilerle, Türkiye'nin geleceği için uğraşanlar arasında geçecek"
Binali Yıldırım: 'Bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir'
Fethiye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Fethiye deprem şiddeti ne? Az önce Fethiye kaç şiddetinde deprem oldu?
BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİ CİNAYETİNDE YENİ İDDİA; 'ŞÜPHELİNİN BACAĞI PROTEZLİYMİŞ, O YÜKSEKLİKTEN ATLAYAMAZ'
Mermer ocaklarına karşı mücadele veren çiftin öldürülmesi davası Anayasa Mahkemesi'nde
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim çalışmalarına destek veriyor
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasına destek veriyor
Hava sporlarında 2023 yılı sezon yarışmaları "Orkut Baysal" anısına düzenlenecek
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