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Fethiye'de Alzheimer seminerinde Prof. Dr. Sevnaz Şahin hasta yakınlarına bilgi verdi

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Fethiye'de Alzheimer seminerinde Prof. Dr. Sevnaz Şahin hasta yakınlarına bilgi verdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer Farkındalık Haftası kapsamında seminer düzenlendi. Seminere katılan Prof. Dr. Sevnaz Şahin, alzheimer süreçleri ve hasta yakınlarının güçlüklerine dair bilgilendirme yaptı; yaşam kalitesini artıracak öneriler paylaşıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Alzheimer Farkındalık Haftası" etkinlikleri kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Fethiye Alzheimer Derneği tarafından düzenlenen seminerde, Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin katılımcılarla bir araya geldi.

Şahin, alzheimer hastalığına ilişkin süreçler ile hasta yakınlarının karşılaştığı güçlüklere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Programda, hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Kaynak: AA
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