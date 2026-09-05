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Fethiye Körfezi'nde Dev Dip Çamuru Temizliği İçin Geri Sayım

Fethiye Körfezi'nde Dev Dip Çamuru Temizliği İçin Geri Sayım
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde körfezde biriken yaklaşık 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi için hazırlıklar sürüyor. 600 hektarlık alanda 3 yılda tamamlanması planlanan projede 2 dip tarama gemisi görev yapacak. Çalışmaların ardından körfezde ortalama 3,4 metre derinliğe ulaşılması hedefleniyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, körfezde biriken dip çamurunun temizlenmesine yönelik projenin hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 600 hektarlık alanda yürütülmesi planlanan çalışmada, yer yer 2,7 metreye ulaşan toplam 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

Fethiye ilçesinde, körfezde biriken dip çamurunun temizlenmesine yönelik projenin hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürerken, çalışmanın yaklaşık 600 hektarlık alanda yürütülmesinin planlandığı bildirildi. Çalışmayla yer yer 2,7 metreye ulaşan toplam 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamurunun temizlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. 3 yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında Türkiye Çevre Ajansı'na (TÜÇA) bağlı 2 dip tarama gemisinin görev yapacağı belirtildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye Körfezi'nde ortalama 3,4 metre derinliğe ulaşılması hedefleniyor. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, projenin Fethiye Körfezi açısından önem taşıdığını belirterek, dip çamurunun temizlenmesiyle körfezin doğal yapısının korunması ve deniz ekosisteminin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

ÇEVRE AÇISINDAN ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİ

Çalışmaların salı günü düzenlenecek lansmanla kamuoyuna tanıtılacağını belirten Sarıhan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Fethiye'ye geleceğini ifade etti. Sarıhan, projenin ilçenin çevre açısından önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, çalışmaların yakından takip edileceğini ve körfezin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini söyledi.

METE, DİP TARAMA GEMİSİNDE İNCELEME YAPTI

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'yı ziyaretinin ardından, körfez temizliği kapsamında ilçeye getirilen dip tarama gemisinde incelemelerde bulundu. Mete, hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gemideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından dip çamuru temizleme çalışmalarına başlanacağını söyledi. Mete, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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