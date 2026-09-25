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Muğla Fethiye'de diş tedavisi sonrası rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk öldü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ortaca'daki özel bir hastanede diş tedavisi gördükten sonra evinde rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk, ailesince götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, diş tedavisinin ardından rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü.

Tedavinin ardından ailesiyle evine dönen çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı.

Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hatice Serra K'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA
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