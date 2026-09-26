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Fethiye'de sıcak hava ve 28 derece deniz suyu sıcaklığı sahillerde yoğunluğu artırdı

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Muğla Fethiye'de sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava 26, deniz suyu 28 derece ölçülürken Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında denize girildi, Babadağ'da yamaç paraşütü yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında bazı kişiler denize girdi, bazıları ise sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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