Haberler

Muğla'da ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Y.E.Ç. idaresindeki 34 KLE 925 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Geçidi mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan 1'i, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı