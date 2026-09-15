Muğla Fethiye SON DAKİKA! Fethiye baba ve çocuklarının ölüm olayı nedir, neden öldüler, kimlikleri açıklandı mı?

Fethiye’de sabah saatlerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda baba ile iki küçük çocuğu hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, ölüm nedenleri ve olayın meydana geliş şekli adli ve otopsi incelemeleriyle belirlenecek. Peki, Fethiye baba ve çocuklarının ölüm olayı nedir, neden öldüler, kimlikleri açıklandı mı? Detaylar...

MUĞLA FETHİYE SON DAKİKA!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba asılı halde, iki küçük çocuğu ise yataklarında hareketsiz halde bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

FETHİYE BABA VE ÇOCUKLARININ ÖLÜM OLAYI NEDİR, NEDEN ÖLDÜLER?

Olay, Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinden gelen ihbar üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Yapılan ilk incelemede iş yeri sahibi E.G.’nin (37) asılı halde olduğu görüldü. İş yerinin iç bölümünde yapılan kontrolde ise E.G.’nin çocukları olduğu belirlenen H.G. (10) ve H.G.’nin (6) yataklarında hareketsiz halde bulunduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede baba E.G. ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından iş yerinde detaylı çalışma başlatıldı.

Baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedenlerinin ve olayın meydana geliş şeklinin, yapılacak adli ve otopsi incelemelerinin ardından netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.