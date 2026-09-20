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Kıyı Emniyeti ekipleri, Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı

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Kıyı Emniyeti ekipleri, Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi kurtardı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metrelik teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. KEGM-15 hızlı tahlisiye botuna yedeklenen tekne, Fethiye Limanı'nda emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle ilçe açıklarındaki Rodos Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

KEGM-15 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye Limanı'nda emniyete alındı.

Kaynak: AA
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