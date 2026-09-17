Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıda 3 gözaltı daha; şüpheliler adliyede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıda 3 gözaltı daha; şüpheliler adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda, sol bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Karaca tedavisinin ardından taburcu edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.T.Ç.'nin 20 Mayıs günü İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı belirlendi. Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a taşıyan taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği saptanan H.N.'yi de aynı gün saat 04.45'te Milas'ta gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişiyi daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor