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Bakan Kurum, Fethiye'de deniz süpürgesi ve atık alım gemisinin görüntülerini paylaştı

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Bakan Kurum, Fethiye'de deniz süpürgesi ve atık alım gemisinin görüntülerini paylaştı
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Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz süpürgesi ve atık alım gemisinin görüntülerini paylaştı. Kurum, Fethiye'nin mavisi emin ellerde diyerek deniz süpürgelerinin yüzeyi temizlediğini, DERİA'nın tekne atıklarını denize ulaşmadan topladığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında denizleri korumak için hizmete alınan deniz süpürgesi ve atık alım gemisinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, " Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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