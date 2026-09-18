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Şişme yataklarla sel sularında yüzdüler

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Şişme yataklarla sel sularında yüzdüler
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Turistler, şişme yataklarla sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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