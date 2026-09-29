Fethiye'de 5 suçtan aranan hükümlü, 13 yıl hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Fethiye'de 5 suçtan aranan hükümlü, 13 yıl hapis cezasıyla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denizli Ağır Ceza Mahkemesince 5 farklı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 80 bin lira cezayla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Denizli Ağır Ceza Mahkemesince 5 farklı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 80 bin lira cezayla aranan H.T'yi kentte yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA