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Fethiye'de 5 suçtan aranan hükümlü, 13 yıl hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denizli Ağır Ceza Mahkemesince 5 farklı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 80 bin lira cezayla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Denizli Ağır Ceza Mahkemesince 5 farklı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 80 bin lira cezayla aranan H.T'yi kentte yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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