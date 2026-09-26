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Fethiye'de eylül sonunda deniz suyu 28 derece ölçüldü, sahiller turist akınına uğradı

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Fethiye'de eylül sonunda deniz suyu 28 derece ölçüldü, sahiller turist akınına uğradı
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Fethiye'de eylül ayının son günlerine girilmesine rağmen hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında yoğunluk yaşanırken, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan turistler manzarayı kuş bakışı izledi.

Fethiye'de eylül ayının son günlerine girilmesine rağmen yazdan kalma hava, sahillerdeki hareketliliği sürdürüyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü ilçede sahiller yerli ve yabancı turistlerle dolmaya devam ediyor.

Özellikle Ölüdeniz'de bulunan Kumburnu ve Belcekız plajlarında yoğunluk dikkat çekerken, bazı tatilciler denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Eylül ayının son günlerinde Fethiye'de turizm hareketliliği sahillerle sınırlı kalmadı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Takvimler sonbaharı gösterse de Fethiye'de sıcak hava ve sahillerdeki hareketlilik, turizm sezonunun henüz sona ermediğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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