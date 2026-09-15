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Fethiye'de bir baba ile iki çocuğu ölü bulundu

Fethiye'de bir baba ile iki çocuğu ölü bulundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede bir baba ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede bir baba ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fethiye'nin Günlükbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir işletmede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre, Yozgat nüfusuna kayıtlı bir aileden baba ile iki çocuğunun işletmede hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi beklenirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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