İstanbul Valisi Gül, Fatih'teki Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki okul ziyaretleri kapsamında, Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Gül, valilik projelerine ve yürütülen çalışmalara ilişkin okul yönetiminden bilgi aldı.

Gül'e Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı eşlik etti.

Kaynak: AA