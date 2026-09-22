Haberler

İstanbul Valisi Gül, Fatih'teki Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+389 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki okul ziyaretleri kapsamında Fatih'teki Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gül, öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerle bir araya geldi; okul yönetiminden valilik projelerine ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, 2026-2027 eğitim öğretim yılındaki okul ziyaretleri kapsamında, Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Gül, valilik projelerine ve yürütülen çalışmalara ilişkin okul yönetiminden bilgi aldı.

Gül'e Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı eşlik etti.

Kaynak: AA
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti

Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor