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Fethiye'de kuvvetli sağanak öncesi önlemler artırıldı

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Fethiye'de beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Fethiye Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, olası taşkın ve su baskınlarına karşı altyapı temizliği ve kontrol çalışmalarına yoğunlaştı.

Fethiye'de beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Fethiye Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, olası taşkın ve su baskınlarına karşı altyapı temizliği ve kontrol çalışmalarına yoğunlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kent genelinde yarın yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi üzerine, ilçede olumsuzluk yaşanmaması amacıyla sahada önleyici tedbirler alındı.

Fethiye Belediyesi ve MUSKİ ekipleri, su kanalları, yağmur suyu hatları ve mazgallarda temizlik ile kontrol çalışması yaptı.

Tıkanma riski bulunan noktalar temizlenirken, su birikintisi ve taşkın riski taşıyan bölgelerde altyapı denetimleri tamamlandı.

Yağış süresince ekip ve ekipmanların sahada hazır bulundurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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