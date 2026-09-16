Haberler

Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi

Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde doğal olarak yetişen Fethiye kuzugöbeği mantarını Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaretle tescil etti.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde doğal olarak yetişen Fethiye kuzugöbeği mantarını Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaretle tescil etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından (FTSO) yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunun 15 Eylül 2026 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan kararla, bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, tescil sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bölge adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

Nisan ayında bültende ilana çıkarılan ürünün askı sürecinin sona ermesiyle tescillendiğini bildiren Çıralı, "Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden birine daha coğrafi işaret kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel değerlere sahip çıkmanın, onları korumanın yanı sıra ekonomiye kazandırıp marka değerine dönüştürmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Çıralı, şunları kaydetti:

"Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, Fethiye çifte kavrulmuş tahini ve Fethiye tarhanasının ardından Fethiye kuzugöbeği mantarının tescillenmesiyle bölgemizin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. Böylece doğal, kültürel, gastronomik ve ekonomik mirasımızın korunmasına yönelik önemli bir adım attık. Sırada Fethiye zeytinyağı, Nif kirazı ve Arsa üzümü var. Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere çam ormanları ile iğne yapraklı ağaçların bulunduğu alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Tescille birlikte ürünün üretim alanı, özellikleri ve yöresel bağı kayıt altına alınmış oldu."

Kaynak: AA
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak