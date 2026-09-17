Turizm cennetinden sağanak mnzaraları: Caddeler nehre dönüştü, turistler sel sularında yüzdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Fethiye’de başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

HİSARÖNÜ’NDE YOL NEHİR OLDU

Sağanak yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Ölüdeniz Hisarönü bölgesinde ana caddeler su birikintileriyle kaplandı. Seyir halindeki minibüs, kamyonet ve otomobiller sel sularında ilerlemekte güçlük çekerken, dükkanların önü tam anlamıyla nehre dönüştü.

SEL SULARINDA YÜZÜP EĞLENDİLER

Yolu kaplayan su birikintilerini gören yabancı turistler ise yağışı eğlenceye dönüştürdü. Yüzüstü sel sularına yatan ve akıntıda yüzen turistler çevredeki vatandaşların ve esnafın şaşkın bakışlarına neden oldu.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Turistlerin debisi yüksek su birikintisinde adeta "cadde raftingi" yaptığı ve yüzerek keyif çattığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sel sularının çekilmesiyle birlikte bölgedeki yaşam normale dönmeye başladı.