Sahil Güvenlik Marmaris ve Fethiye’de iki tıbbi tahliye gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan ve Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede rahatsızlanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede bir vatandaş yaralandı. Marmaris ilçesi açıklarında ise yelkenli teknede rahatsızlandı. Yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşları botlara alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı