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Fethiye'de silahla yaralama: 5 tutuklama

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda kullanılan tabanca ve motosiklete el konuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince 24 Ağustos'ta ilçede meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ile terk edilmiş halde bulunan motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.M.S, Ş.Ö, G.D, M.K. ve D.C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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