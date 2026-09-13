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Yelkenli teknede 16’sı çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 16’sı çocuk 64 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden Yelkenli tekne içinde 16’sı çocuk toplam 64 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden Yelkenli tekne içinde 16'sı çocuk toplam 64 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içerisindeki 16'sı çocuk 64 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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