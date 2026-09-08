Haberler

Hayırsever desteğiyle Fethiye’ye yeni Anadolu Lisesi

Hayırsever desteğiyle Fethiye’ye yeni Anadolu Lisesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Kesikkapı Mahallesindeki Fethiye Anadolu Lisesi’nin yerine 20 sınıflı yeni bir okul binası yapılmasına ilişkin protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın katıldığı törenle imzalandı.

Fethiye Kesikkapı Mahallesindeki Fethiye Anadolu Lisesi'nin yerine 20 sınıflı yeni bir okul binası yapılmasına ilişkin protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle imzalandı. Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine; Valiİdris Akbıyık'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile hayırsever Emre Tezmen katıldı. Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde yer alan ve deprem güvenliği nedeniyle yıkım kararı alınan eski okul bloklarının yerine, hayırsever tarafından anahtar teslim olarak inşa edilecek 20 sınıflı yeni eğitim yuvası, tamamlanmasının ardından 'Sevim Tezmen Anadolu Lisesi' adıyla eğitim camiasına hizmet sunacak. Öğrencilerin nitelikli eğitime çok daha güvenli ve modern şartlarda erişimini sağlamak amacıyla projelendirilen bina; ülkenin ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının ve geleceğin teminatı gençlerin yetiştiği yepyeni bir merkez olacak. Devletin eğitim alanındaki vizyonunu hayırseverlerin destekleriyle gençlere en iyi şartlarda ulaştıracak olan bu anlamlı eğitim tesisinin protokolünü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Hayata geçirilecek olan okulumuz, sadece bir eğitim binası değil, evlatlarımızın güvenle geleceğe hazırlanacağı, ilçemizin eğitim altyapısını güçlendiren çok kıymetli bir eser olacaktır" dedi.

Vali Akbıyık, "20 sınıflı yeni okul binamızın yapımını tüm süreçleriyle üstlenerek eğitime büyük bir katkı sunan hayırseverimize şahsım ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı
Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi