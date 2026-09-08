Hayırsever desteğiyle Fethiye’ye yeni Anadolu Lisesi

Fethiye Kesikkapı Mahallesindeki Fethiye Anadolu Lisesi'nin yerine 20 sınıflı yeni bir okul binası yapılmasına ilişkin protokol, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle imzalandı. Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine; Valiİdris Akbıyık'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile hayırsever Emre Tezmen katıldı. Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde yer alan ve deprem güvenliği nedeniyle yıkım kararı alınan eski okul bloklarının yerine, hayırsever tarafından anahtar teslim olarak inşa edilecek 20 sınıflı yeni eğitim yuvası, tamamlanmasının ardından 'Sevim Tezmen Anadolu Lisesi' adıyla eğitim camiasına hizmet sunacak. Öğrencilerin nitelikli eğitime çok daha güvenli ve modern şartlarda erişimini sağlamak amacıyla projelendirilen bina; ülkenin ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının ve geleceğin teminatı gençlerin yetiştiği yepyeni bir merkez olacak. Devletin eğitim alanındaki vizyonunu hayırseverlerin destekleriyle gençlere en iyi şartlarda ulaştıracak olan bu anlamlı eğitim tesisinin protokolünü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Hayata geçirilecek olan okulumuz, sadece bir eğitim binası değil, evlatlarımızın güvenle geleceğe hazırlanacağı, ilçemizin eğitim altyapısını güçlendiren çok kıymetli bir eser olacaktır" dedi.

Vali Akbıyık, "20 sınıflı yeni okul binamızın yapımını tüm süreçleriyle üstlenerek eğitime büyük bir katkı sunan hayırseverimize şahsım ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı