Haberler

Fethiye'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 2 ev ve 2 araçta arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu; 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kasten yaralama, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 ev araması, 2 araç araması yapılırken, sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim