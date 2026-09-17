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"Avrupa Hareketlilik Haftası"nda Fethiye'de kürek yarışı

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'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Fethiye'de kürek yarışı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kürek yarışı düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kürek yarışı düzenlendi.

Fethiye Belediye Su Sporları Spor Kulübünce hareketli ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla Fethiye Körfezi'nde organize edilen etkinlikte sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kulüp başkanı Doğuş Çelik, gazetecilere, sporun ve sağlıklı yaşamın hayatın bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Çelik, "Fethiye'nin doğal güzellikleri içerisinde spor yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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