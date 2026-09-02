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Şarkıcı Aydın Aydın, Ölüdeniz'de Şişme Kıyafetle İsrafa Dikkat Çekti

Şarkıcı Aydın Aydın, Ölüdeniz'de Şişme Kıyafetle İsrafa Dikkat Çekti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, israf konusunda farkındalık oluşturmak için Ölüdeniz'deki bir restoranda şişme kıyafet giyerek çok sayıda yemek siparişi verdi ve senaryo gereği yiyeceklerin israf edildiği görüntüler oluşturdu. Ardından Türkçe ve İngilizce hazırladığı israf temalı bestesini seslendiren Aydın, 'Temiz bir dünya için bu görev hepimizin' sloganıyla farkındalık çağrısında bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, israfa dikkat çekmek amacıyla Ölüdeniz'de bir restoranda özel olarak hazırlanan şişme kıyafetle yemek siparişi verip, hazırladığı senaryo kapsamında yiyeceklerin israf edilmesine dikkat çekti. Aydın, daha sonra israf konulu bestesini seslendirdi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde farkındalık çalışması gerçekleştiren Aydın Aydın, bu kapsamda bir restorana özel olarak hazırlanan şişme kıyafetle gitti. Restoranda farklı yemeklerden çok sayıda sipariş veren Aydın, hazırladığı senaryo kapsamında yemeklerin israf edilmesine yönelik görüntü verdi. Yemek masasındaki çalışması sırasında israf konulu bestesini seslendiren Aydın, 'Temiz bir dünya için bu görev hepimizin' sloganını kullandı. Besteyi Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığını belirten Aydın Aydın, "İsrafa dur dememiz lazım. Her adımı bir olay. Dikkat edersek her şey çok kolay. Temiz bir dünya hepimiz için mümkün" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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