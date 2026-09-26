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Muğla Fethiye'de site bahçesine konan leylek, bir haftadır bölgeden ayrılmıyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine yaklaşık bir hafta önce konan leylek, bölgeden ayrılmadı. Göç sırasında yorulmuş olabileceği değerlendirilen leyleği site sakinleri balık ve etle besliyor; leyleğin insanlardan korkmadığı belirtiliyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir sitenin bahçesine yaklaşık bir hafta önce konan leylek, bölgeden ayrılmadı. Site sakinleri, göç sırasında yorulmuş olabileceği ve dinlenmek amacıyla bölgede konakladığı değerlendirilen leyleği, balık ve etle besliyor.

Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde Mehmet Ali Yaman ve Hilal Lüleci'nin yaşadığı sitenin bahçesine yaklaşık bir hafta önce leylek geldi. Bahçelerinde leyleği gören Mehmet Ali Yaman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, leyleğin göç sırasında yorulmuş olabileceği ve dinlenmek amacıyla bölgede konaklayabileceği belirtildi. Ancak leylek aradan bir hafta geçmesine rağmen bölgeden ayrılmadı. Leyleği balık ve et gibi ürünlerle beslediklerini söyleyen Hilal Lüleci, "Bahçemize gelen bu sürprizden oldukça mutluyuz. Çok fazla yemiyor. Oldukça evcimen ve insanlardan korkmuyor. Biz de hem mutlu hem şaşkınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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