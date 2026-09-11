Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Muhammet Ece, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T.'nin kullandığı 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile 29 yaşındaki Muhammet Ece'nin kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Muhammet Ece ile 58 yaşındaki yolcu H.Ç., ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Muhammet Ece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan H.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı