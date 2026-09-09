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Gezi teknesinde yaralanan bebek için Sahil Güvenlikten tıbbi tahliyesi yapıldı

Gezi teknesinde yaralanan bebek için Sahil Güvenlikten tıbbi tahliyesi yapıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebeğe Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebeğe Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bebek için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu yaralanan bebeği bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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