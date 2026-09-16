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Muğla’da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Muğla’da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fethiye'de, polis ekiplerinin sanal medya üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, bazı kişilerin kurdukları sanal medya grupları aracılığıyla kadınları çeşitli konaklama yerlerinde fuhşa yönlendirdikleri ve organizasyonu sağladıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Fethiye, Aydın ve Antalya'da 11 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 15 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ile 87 bin 700 TL, 2 bin 50 dolar, 50 avro, 1 kurusıkı tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; U.D., F.D., Ö.G., S.S., B.İ., M.Y. ve Y.Y., tutuklandı, H.G. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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