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Fethiye'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Fethiye'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta meydana geldi. 49 yaşındaki Durmuş Ünal, bir binadaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal'ın cenazesi, olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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