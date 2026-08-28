Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlarla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemde; açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı