Haberler

Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. OGM, mücadeleye destek veren gönüllülere, kurumlara, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür ederek, orman yangınları açısından riskli dönemde açık alanda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fethiye ve Köyceğiz'de meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlarla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli olan bu dönemde; açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

Küçük çocuğun kan donduran son anları kamerada
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Caddeyi karıştıran olay! Kadının durumu ağır
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak