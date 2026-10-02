Fethiyespor yarın evinde Karacabey Belediyespor'u konuk edecek

Fethiyespor yarın evinde Karacabey Belediyespor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor, yarın 5. haftada evinde Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda maç saat 19.00'da başlayacak; iki takım 4 puanda, Fethiyespor 14'üncü, Karacabey Belediyespor 13'üncü sırada.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor yarın 5'inci hafta maçında evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda İsmet Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar, evlerinde kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi. Fethiyespor bu maç öncesi 4 puan toplayıp haftaya 14'üncü sırada girerken, Karacabey Belediyespor ise aynı puanda 13'üncü basamakta yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı