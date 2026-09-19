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Muğla Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Muğla Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy mevkisindeki kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

G.M.S. yönetimindeki 48 PF 485 plakalı otomobil ile M.A.B. idaresindeki 48 AJU 418 plakalı otomobil, Fethiye- Muğla kara yolu Çamköy mevkisindeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada M.A.B. ile otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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